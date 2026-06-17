この記事をまとめると ■三角停止表示板には携行義務はないが高速道路で緊急停車した際の設置義務がある ■高速道路では設置しなければ反則金と違反点数の対象となり二次事故リスクも高まる ■携行するだけでなくいざというときにすぐ取り出せる場所へ保管しておくことが重要だ 停車していることを後続車に知らせて二次事故の発生を防ぐ 三角停止表示板は、一辺が45cm以上の正三角形で、赤色、そして光を反射する機能を備えた表