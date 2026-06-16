荷造りの際は、プラスチックの一種であるポリプロピレンのロープ（PPロープ）がよく使われます。このロープを使って災害時に役立つ簡易物干しを作る方法について、警視庁警備部災害対策課の公式Xアカウントが紹介しています。【豆知識】いざという時に役立つ！これが丈夫な簡易物干しを作る“裏ワザ”です公式アカウントは「PPロープと洗濯ばさみを使用した物干し用ロープを紹介します。洗濯ばさみにPPロープを通すだけの簡