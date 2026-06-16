日清シスコは、同社が手掛ける「ココナッツサブレ」と「パペットスンスン」がコラボした「パペットスンスンとサブレパーティーキャンペーン」を6月22日から実施する。パペットスンスンとサブレパーティーキャンペーン「パペットスンスンとサブレパーティーキャンペーン」は、「ココナッツサブレ」の発売61周年を記念し、パペットの国〈トゥーホック〉に住む6才の「スンスン」と仲間たちの日常を描いた、若年層やファミリー世帯を中