6月15日、俳優の野村周平が自身のInstagramのストーリーズを更新。イメチェンした姿を公開し、話題となっている。「野村さんは、レストランと思われる場所で食事を前に撮影したショットを公開したんです。白いTシャツを着用し、ラフな装いの野村さんは、短髪にイメチェンされていたのです。短くカットされた髪を立ち上げるスタイリングを披露し、かなり爽やかになっていました」（芸能プロ関係者）野村といえば、2023年ごろか