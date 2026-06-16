6月15日、俳優の野村周平が自身のInstagramのストーリーズを更新。イメチェンした姿を公開し、話題となっている。

「野村さんは、レストランと思われる場所で食事を前に撮影したショットを公開したんです。白いTシャツを着用し、ラフな装いの野村さんは、短髪にイメチェンされていたのです。短くカットされた髪を立ち上げるスタイリングを披露し、かなり爽やかになっていました」（芸能プロ関係者）

野村といえば、2023年ごろから髪を伸ばし、“ロン毛姿” がたびたび話題に。2025年ごろには胸あたりまで長く伸びた長髪になり、別人のような姿を見せていた。そんなワイルド化した野村のイメージが定着しようとしていた矢先、突然の “爽やか” イメチェンに、ファンも騒然。

Xには、《やっぱり短髪がかっこいい》《短髪スタイル、めちゃくちゃ似合ってるよね！また見れて嬉しすぎる》など、改めて短髪を評価する声も届いていた。

「16日には、7月2日から世界独占配信が始まるNetflixドラマ『ガス人間』の新キャストが一挙に解禁。そのキャストに野村さんの名前もありました。

同日更新されたInstagramでは、この作品に出会って髪の毛を伸ばしたことを告白。《髪を伸ばしたら、眉毛が消えました。自分の顔は直接見る事ができない。そしてふと鏡を見た時に『眉毛ないとこんなに人相って変わるんだ』と後悔もしましたが また新しい自分が見れた事にも喜びを感じました》と、明かしていました」（同前）

そんな作品の撮影を終えたのか、バッサリと切った長髪。2026年には、また新たな作品への出演が決まっている。

「野村さんは、7月からスタートするサスペンスドラマ『マイ・フィクション』（テレビ朝日系）に出演します。テレ朝系の連ドラに出演するのは約5年ぶり。ドラマのキービジュアルでも、短髪姿になった野村さんが写っています。バッサリしたイメチェンとともに、久しぶりに出演する連ドラへの決意が伝わってきます」（前出・芸能プロ関係者）

野村の髪型の変化は、プロ意識の表れと言ってもいいだろう。