日銀の追加利上げ観測を背景に、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三井住友フィナンシャルグループ、みずほフィナンシャルグループのメガバンク3社に再び関心が集まっている。【こちらも】AI一極集中に変化の兆し新NISAで銀行株が再び注目される理由金利が一段と上昇すれば、銀行にとっては貸出金利や有価証券運用利回りの改善が期待される。一方で、メガバンク株はすでに大きく買われており、今後も上昇が続くかは各社の収