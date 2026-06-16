障がい者施設で食べてもらおうと、地域貢献やフードロス削減に取り組む団体が、南陽市に対しお菓子を寄贈しました。寄贈したのは葬祭事業などを展開する南陽市の「武蔵屋」の取引業者でつくる武蔵屋パートナーズクラブです。この団体は南陽市や米沢市の企業37社で結成され、会員企業から提供された品物を必要とされる場所に届ける取り組みとして「まごころお届け便」を今回初めて実施しました。15日、南陽市に対