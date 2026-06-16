【マイクラでまちづくり！！～小学生1000人で夏の自由研究 2026～】 開催期間・場所： （1）7月18日～8月16日 eスタジアムいずみ （2）8月1日～8月2日 泉佐野オチアリーナおよびeスタジアムいずみにて同時開催 対象：小学生 参加費：無料 マウスコンピューターは6月16日、KULおよびeスタジアムが主催・共催