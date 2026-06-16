夏に出番の増える、そうめんのお悩み解決 夏といえばそうめん。ゆでるのが面倒だから…と、まとめてゆでてしまいたいけれど、おいておくとくっついてしまう。そんなお悩みを解消するレシピをご紹介します。 粘りが出ないようにゆでるのがポイント 1. たっぷりのお湯でゆでます。 2. 沸騰したら、蓋をして火を止めます。 3. 水を流しながら、ぬめりをしっかりとります。 難しい手順は必要ありません。たっぷりのお湯で