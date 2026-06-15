中道改革連合の伊佐進一衆院議員が15日にX（旧Twitter）を更新。自身にかけられた政治資金不正の疑いについて釈明したものの、ネット上からツッコミが集まっている。 関連記事：中道改革連合がクラファンで1億円を目指す切実な理由…落選者つなぎとめも最悪のシナリオは「2028衆参ダブル選」 問題となっているのは、令和5年分の伊佐進一後援会の収支報告書。すでに公開されているものである一方、高市早苗首相陣営が選挙時に他