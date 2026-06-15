中道改革連合の伊佐進一衆院議員が15日にX（旧Twitter）を更新。自身にかけられた政治資金不正の疑いについて釈明したものの、ネット上からツッコミが集まっている。

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問題となっているのは、令和5年分の伊佐進一後援会の収支報告書。すでに公開されているものである一方、高市早苗首相陣営が選挙時に他候補の誹謗（ひぼう）中傷動画の作成と拡散を依頼していた疑惑を伊佐議員が追及したことにより、ネット上であらためて注目を集めた。

収支報告書では「会合費」として、同じ日付でそれぞれ東京と大阪で食事代を支払っていたことが判明。さらにスーパーやコンビニでの買い物代や複数の少額計上などもあり、物議を醸した。

ネット上からは不正を疑う声も上がる中、伊佐議員は15日にXで疑惑に言及し、「私が政治資金をプライベートな飲食で使ったことなど、一度もありません」と否定した。

伊佐議員は「仕事上の席で先方持ちとなれば、次はこちらがお返しするのが常識だと思います。その時に、経費として政治資金を活用します。しかも、皆さんからの応援で頂いた後援会費から支出するのが主であって、税金は投入されていません」と税金は使われていないと説明。その上で、会合費として計上された中華料理店については「すごくリーズナブルな街中華です」とつづった。

また、スーパーについては「私は料理が好きなので、高級店で接待するよりも、自分の家で、私の手料理でおもてなしをすることが多いです」とし、東京と大阪で同日に計上された会合費については「東京では私が、大阪では秘書が活動していたものです。一人一人が、必死で外交戦を展開しています」とコメントした。

しかし、投稿には、「肝心な1万円未満の会計を同じ時間帯に複数回する理由が書かれていません」「収支報告書では、公明党大阪府本部から700万円の収入が計上されてる。税金もしっかり混ざってんだよ」「普通の会社ならスーパーでの買い物を経費に入れたら即弾かれる」「料理が好きとか関係ねえよ。料理家でもないのに計上しちゃまずいだろ」というツッコミが集まっている。

浮上した疑問に完全に回答したとは言い難い伊佐議員。この疑惑に再度答えることはあるのだろうかーー。