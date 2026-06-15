『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した木村絵里子昨年7月にまさかのグラビアビューを果たした大手IT企業の現役女性社員・木村絵里子（きむら・えりこ）が、6月15日（月）発売『週刊プレイボーイ26号』のグラビアに初登場。ボン・キュッ・ボンの超絶ボディに読者も同僚もクラクラ間違いナシ！【写真】木村絵里子のの超絶ボディ＊＊＊【会社員であることが自分の軸になっています】――現役の大手IT企業の社員にしてグラビア