

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した木村絵里子





昨年7月にまさかのグラビアビューを果たした大手IT企業の現役女性社員・木村絵里子（きむら・えりこ）が、6月15日（月）発売『週刊プレイボーイ26号』のグラビアに初登場。ボン・キュッ・ボンの超絶ボディに読者も同僚もクラクラ間違いナシ！

【写真】木村絵里子のの超絶ボディ

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【会社員であることが自分の軸になっています】

――現役の大手IT企業の社員にしてグラビアアイドルという肩書でも注目を集めています。どうしてそのスタイルに？

木村 会社を辞める気は最初からなかったんです。普段の仕事を持っていることが自分の軸になっているので、それがなくなると不安になると思っていて。就活のときも先を見越して「IT」と「副業OK」を条件に会社を探していたので、今こうして両立できているのはすごく理想的なんです。

――最初からそこまで。

木村 学生の頃から、何かやりたいことができたときに、その可能性を潰したくないなという思いがあって。だから今、平日は会社員として働いて、土日に撮影やイベントをやる生活も、自分の中ではすごく自然です。大変ではありますけど、自分がやりたくて始めたことなので、苦ではないです。

――そもそもグラビアを始めたきっかけはなんだったんですか？

木村 一番のきっかけは2024年に挑戦したミス・ワールド・ジャパンです。そこで実行委員長賞をいただいて、今の事務所に入ることになりました。もともとグラビアを見るのがすごく好きだったので、事務所の会長に初めてお会いしたときも、開口一番「グラビアがやりたいです」と言いました。

――グラビアのどこが好き？

木村 グラビアって表情も体も、そのときのコンディションまで全部出る表現だと思っていて。服を見せるモデルさんとはまた違って、自分そのものを見せる感じがすごく魅力的だったんです。だから、ずっと憧れはありました。

――今回が2回目の本格的なグラビアとのことですが、1回目との違いはありました？

木村 全然違いました。前回は本当に何もわからないまま現場に立っていたんです。撮影前に「読者に何を伝えたいかを考えて立って」とカメラマンの丸谷（嘉長）さんに言われたのですが、最初はその意味が全然わからなくて。

ただきれいに見えればいいと思っていたんですけど、1日かけて撮影していく中で、どうしたら自分らしさが出るのかを少しずつ考えられるようになりました。

今回は丸谷さんと2回目だったこともあって、「前より柔らかくなったね」と言っていただけたのがすごくうれしかったです。自分でも、前回より自然体で、ありのままを出せた撮影だったんじゃないかなと思っています。

――グラビアで武器になるご自身のチャームポイントは？

木村 やっぱり髪の毛です。ここまで長くて、しかもきれいに保てているのは自分の強みかなと思っています。白い肌と黒髪のコントラストも含めて、自分らしさが出るポイントかなって。

――かなり印象的ですよね。維持するのも大変そうです。

木村 大変です。本当に長いので、日常生活にも支障が......（笑)。

――具体的には？

木村 チャックに挟まることも多いですし、何より大変なのが伸びすぎたときにウォシュレットで濡れること（笑）。なので、もう濡れ出したタイミングを合図に髪を切るようにしています。

――すごいタイミングですね。髪の毛以外にも見てもらいたい体のパーツはありますか？

木村 体のラインですね。特にウエストから骨盤にかけてのS字のラインは、自分の中でも特徴だと思っています。昔はそれがあまり好きじゃなかったんですけど、グラビアをやるようになってからは、自分らしい魅力なのかなって思えるようになりました。女性らしい曲線みたいなところは、見てほしいポイントです。

――最後に目標を教えてください。

木村 表紙も飾りたいですし、写真集も出したいです。一番やりたかったグラビアの仕事ができているので、そこをもっと突き詰めていきたいと思います。屋外での撮影や現役会社員という個性を生かしたOL設定のグラビアもやってみたいですね。

スタイリング／青柳裕美 ヘア＆メイク／佐藤 寛

●木村絵里子（きむら・えりこ）

1996年9月11日生まれ 埼玉県出身

身長164cm B90 W57 H83

〇オスカープロモーション所属。大手IT企業の現役社員。会社員として働きながら昨年7月に念願のグラビアデビューを果たした。2024年に出場した「ミス・ワールド・ジャパン2024」では実行委員長賞を受賞している。

公式X【@kimurakedayo】

公式Instagram【@eriko_kmr】



木村絵里子デジタル写真集『見たことないでしょ？』 撮影／丸谷嘉長 価格／1320円（税込）





取材・文／小渕 翔 撮影／丸谷嘉長