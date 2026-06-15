6月14日（日本時間15日）、FIFAワールドカップ2026北中米W杯における1次リーグF組の初戦を、強豪オランダと2対2で引き分けた日本代表。後半、オランダに2度のリードを許す展開を執念で追いついて、勝ち点1を獲得した日本代表の奮闘に日本中が沸いている。その興奮を同日昼の『ひるおび』は伝えたが、あるコメンテーターの発言が物議を醸している。「地上波での放送はNHK総合のみで、キックオフは月曜の朝5時からだったこともあ