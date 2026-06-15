6月10日ごろから、SNSのThreadsを中心に、女優・水野美紀の画像を使って “心の声を叫ぶ” という大喜利が拡散している。同画像は、2019年のドラマ『奪い愛、夏』（ABEMA）で主演した水野が海に落とされてずぶ濡れで叫んでいるシーンが切り取られたものだ。Xにも広がり、多くの “心の声” が投稿されているのだが、6月14日、まさかの本人が登場した。《アタシの祭りって皆んなが騒いでるけど何なのーーーーーーーーー！滑って