6月10日ごろから、SNSのThreadsを中心に、女優・水野美紀の画像を使って “心の声を叫ぶ” という大喜利が拡散している。同画像は、2019年のドラマ『奪い愛、夏』（ABEMA）で主演した水野が海に落とされてずぶ濡れで叫んでいるシーンが切り取られたものだ。

Xにも広がり、多くの “心の声” が投稿されているのだが、6月14日、まさかの本人が登場した。

《アタシの祭りって皆んなが騒いでるけど何なのーーーーーーーーー！滑ってるとか言われてるのーーーー！！！！》

と、Xで《#水野美紀祭り》のハッシュタグつきで投稿すると、《勝手に画像を使ったネタポスかと思ったら、まさかの本人》といった反応が寄せられ、祭りは加速。女優の広瀬アリスが《わたしも参戦していいですか？》と乗っかり、水野は《やめなさーーーーい！！！あなたのそういうとこ、すきーーー！！！！》と叫んでいた。

「この手の “俳優ネットミーム” では、過去に『大沢たかお祭り』が話題となりました。2025年の4月から5月にかけて映画『キングダム』で大沢さんが演じた王騎将軍の画像での大喜利ポストが拡散、本人もInstagramのストーリーズで反応しました。

これに、“公式に認められた” と勘違いした人が続出し、有料イベントやグッズ制作を企画するなどして大炎上、結果、あっという間にブームは下火になりました」（芸能記者）

水野本人は、6月15日になっても祭りをエンジョイ中。夫である俳優の唐橋充が、自身のInstagramに投稿した燃え盛るバースデーケーキ画像をXに転載して《見よ、このまがまがしきお焚き上げを。ヒトの誕生日でこれぞ！まだ祀られ足りぬか！ええい鎮まれ！荒ぶる水野美紀よ》と書くと、《お客様、祭への参加権がございません》と塩対応。夫婦によるSNSコントが繰り広げられている。

そろそろ落ち着いてきた様子なので、このまま変に燃えたりせず、平和に終わってほしいところ。いずれにせよ、今回の盛り上がりは “水野ミーム” の象徴として、ネットの歴史に残りそうだ。