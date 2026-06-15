ファジアーノ岡山 ファジアーノ岡山スポーツクラブが、社会に良い影響を与える企業を表彰する「サステナグロースカンパニーアワード2026」で、「社会貢献インパクト賞」を受賞しました。 サステナグロースカンパニーアワードは、船井総研ホールディングス(東京)が主催する企業表彰です。持続的な成長を実現し、地域や業界を変えて社会により良い影響を与えら