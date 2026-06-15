台風の影響で大漁の流木などが流れ着いた徳島市の吉野川河口干潟で6月14日、ボランティアらによる清掃活動が行われました。徳島市の吉野川河口干潟には、シオマネキをはじめ多くの希少生物が生息しています。これらの生息環境を守ろうと清掃活動をおこなったのは、とくしま自然観察の会やボランティアなど約70人です。参加者は、干潟に流れ着いた流木やヨシなどの漂着ゴミを集めていきました。6月3日未明に県内に最接近した台風6号