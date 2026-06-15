6月13日、女優の本田望結が自身のInstagramを更新し、《鏡の自分と睨めっこ》とつづり、鏡越しに撮影したオフショットを公開した。「投稿されたのは全7枚の写真。本田さんは清楚な白を基調としたホルダーネックで、肩見せデザインのワンピースを着用していました。鏡を見つめる凛とした表情や、アイドルさながらの愛らしいポーズを披露し、清楚とかわいいが両立した投稿でした。肩まわりからは透明のストラップがのぞき、さりげ