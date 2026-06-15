6月13日、女優の本田望結が自身のInstagramを更新し、《鏡の自分と睨めっこ》とつづり、鏡越しに撮影したオフショットを公開した。

「投稿されたのは全7枚の写真。本田さんは清楚な白を基調としたホルダーネックで、肩見せデザインのワンピースを着用していました。鏡を見つめる凛とした表情や、アイドルさながらの愛らしいポーズを披露し、清楚とかわいいが両立した投稿でした。肩まわりからは透明のストラップがのぞき、さりげない色気も感じさせる装いとなっており、ファンの注目を集めました」（芸能ジャーナリスト）

コメント欄には、

《望結さんとても美しく見惚れてしまいました》

《綺麗になった》

《鏡越しの望結ちゃんも LOVE》

などの声が寄せられている。

本田は2008年、4歳で芸能界入り。子役として活動を始め、2011年放送のドラマ『家政婦のミタ』（日本テレビ系）で広く知られる存在となった。近年は女優としての活動を本格化させ、2025年には映画『きさらぎ駅 Re:』では主演を務めた。

また、『ラヴィット！』（TBS系）や『ウソかホントかわからない やりすぎ都市伝説』（テレビ東京系）などのバラエティ番組にも出演し、子役から活躍し続けている逸材だ。

「本田さんの姉は元プロフィギュアスケーターの本田真凜さん、妹はファッション雑誌『Ray』の専属モデルとして活動する本田紗来（さら）さんです。

三姉妹そろって高い知名度を誇り、それぞれが異なる分野で活躍していることでも知られます。スポーツ界と芸能界の第一線で姉妹そろって存在感を発揮しているケースは珍しく、本田家への注目が絶えない理由のひとつでしょう」（同前）

現在の本田の魅力が、あらためて伝わるものとなった。