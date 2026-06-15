この記事をまとめると ■イタリア・イモラへの道中での当て逃げ被害の処理のためにイモラ警察署に行った ■日本やドイツとは異なるイタリアでの手続きを実体験した ■犯人特定の早さや警察署の雰囲気などの現地ならではの驚きが満載だった 次の街に行く前にイモラ警察署へ 1年ぶりにイタリアのイモラへWEC（世界耐久選手権）の取材へ訪れました。レース取材の週末は、どこの国に行っても人気の観光地にはまったく行かず（行けず