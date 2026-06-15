TVアニメ『ブラッククローバー』2nd Seasonが、2026年10月からテレ東系列ほかにて放送開始。監督は種村綾隆に決定。スペシャルなイラストメッセージが到着した。また世界最大級アニメイベント「Anime Expo 2026」にてパネル開催が決定。さらに1st Seasonを10分で振り返られる映像も公開された。＞＞＞イラストメッセージをチェック！（写真4点）『ブラッククローバー』（著・田畠裕基）は、2015年2月〜2026年5月まで『週刊少年ジャ