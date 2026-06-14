好調の打撃陣に手応え「これからが楽しみ」■ロッテ 6ー4 DeNA（14日・ZOZOマリン）ロッテは14日、ZOZOマリンスタジアムで行われたDeNA戦に6-4で勝利した。交流戦最終戦を白星で飾り、勝率5割に戻した。ネフタリ・ソト内野手、上田希由翔内野手、佐藤都志也捕手に本塁打が飛び出し、投手陣を援護。サブロー監督も好調の打撃陣に「成長を感じる」と称賛した。0-0で迎えた2回、先頭のソトが尾形から先制の本塁打を放つものの、先