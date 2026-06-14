大容量荷室と長距離航続を両立トヨタの電気自動車ラインナップに、新たな選択肢が加わりました。2026年2月25日に発売された「bZ4Xツーリング」は、既存の「bZ4X」をベースにしながら、より実用性を高めたモデルとして注目を集めています。特に荷室の広さや居住性を重視した設計が特徴で、日常利用からレジャーまで幅広い用途に対応できる1台となっています。【画像】超カッコいい！ これが“1番安い”トヨタの「新型ステーショ