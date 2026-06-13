いわきFCは13日、FW熊田直紀が郡山市内で乗用車を運転中に「青信号の交差点を直進していた際、対向車線から右折してきた車両との衝突に巻き込まれました」と交通事故を報告した。発生日時は13日午前10時ごろ。双方に大きな怪我はなく速やかに警察や関係各所へ連絡したとしている。クラブは「全選手・スタッフに対して改めて安全運転の徹底を指導し、不測の事態における危機管理に努めてまいります」と伝えた。