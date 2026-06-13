いまやグラビアスターの一角とも呼べる、ちーまき。ただ、謳われる肩書には思うところがあるようで。「見出しで “下着案件退学JK” と紹介されるのは気にならないです。自分でも言いますし。ただ “悲劇のヒロイン” は被害者ぶってるみたいで嫌でした。 “グラエンサー” も気取ってるようで少し苦手意識があります。肩書はできるだけ普通がいいです。たとえば “普通の女子大生” とか」雑誌のグラビアを数々飾り写真集も出