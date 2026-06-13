いまやグラビアスターの一角とも呼べる、ちーまき。ただ、謳われる肩書には思うところがあるようで。

「見出しで “下着案件退学JK” と紹介されるのは気にならないです。自分でも言いますし。ただ “悲劇のヒロイン” は被害者ぶってるみたいで嫌でした。 “グラエンサー” も気取ってるようで少し苦手意識があります。肩書はできるだけ普通がいいです。たとえば “普通の女子大生” とか」

雑誌のグラビアを数々飾り写真集も出した女のコに、それはさすがに無理があるのでは……？ しかしそんな天然気質も彼女の魅力。大学生活も1年がたち、東京での暮らしにも徐々に慣れてきたという。東京生活でやってみたいことを聞くと。

「スタッフさんのおすすめの観光地なんですけど、 “伊勢丹” ってところに行ってみたいです！」

百貨店やないかい！

ちーまき

20歳 2005年9月27日生まれ 福井県出身 T157 O型 趣味：音楽鑑賞、旅行、バスケットボール観戦 2023年、下着PR案件出演をきっかけに高校退学処分を受けて、ネット上で大きな話題を呼ぶ。同年グラビアデビューを果たす。1st写真集『ハニーバニー』が幻冬舎から発売中。そのほか最新情報は、公式X（@116tn_1）、公式Instagram（@116tn_）にて

※月額1100円（税込み）の会員制サイト「FLASH Prime」にて、未掲載写真＆メイキング動画を随時公開中！アクセスはこちらから

※FLASHデジタル写真集『ひとりあそび』『君に降る朝』が各電子書店で発売中!?

写真・高橋慶佑

スタイリスト・田中あゆ美

ヘアメイク・塩田結香（JULLY）