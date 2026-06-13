6月9日、女優の中村玉緒さんが肺炎のため亡くなった。86歳だった。「中村さんは、1997年に65歳で亡くなった俳優・勝新太郎さんの妻として知られます。1990年代からは、女優業のほかにも、バラエティ番組でも活躍するようになりました。1994年に始まった『マロニー』のCMでおなじみの『マロニーちゃん』のフレーズは、中村さんのアドリブだったと伝えられています。近年ではInstagramアカウントやYouTubeチャンネルを開設し、話題