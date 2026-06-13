6月9日、女優の中村玉緒さんが肺炎のため亡くなった。86歳だった。

「中村さんは、1997年に65歳で亡くなった俳優・勝新太郎さんの妻として知られます。1990年代からは、女優業のほかにも、バラエティ番組でも活躍するようになりました。1994年に始まった『マロニー』のCMでおなじみの『マロニーちゃん』のフレーズは、中村さんのアドリブだったと伝えられています。近年ではInstagramアカウントやYouTubeチャンネルを開設し、話題となりました」（スポーツ紙記者）

中村さんの訃報を受け、Xでは、バラエティでの活躍を振り返る声が多く見られた。

《僕の中では「さんまのからくりTV」のめっちゃ面白い方でした 寂しくなります》

《バラエティー番組でも、いつも綺麗な着物を着られていましたね》

《さんまのスーパーからくりTV』で見せてくれた中村玉緒さんの明るさと笑顔。テレビの前で何度も笑わせてもらいました。寂しい知らせですが、たくさんの思い出をありがとうございました》

やはり、明石家さんまがMCを務めた『さんまのSUPERからくりTV』（TBS系）での活躍を思い起こすファンが多いようだ。

「番組で中村さんは、さんまさんとのやり取りでの、天然なキャラクターが人気を博しました。中村さんは女優でありながらも、破天荒な伝説を数多く残した夫の勝さんに勝るとも劣らない“キャラ立ち”を見せました」（放送作家）

大御所の芸能人が、バラエティ番組で意外な素顔や私生活などを明かし、受けをとるケースはそれなりにある。中村さんはその代表格だった。

「中村さんは天然ではあるのですが、和服で収録に臨むなど、女優として風格も抜群だったので、そのギャップが人気でした。『からくりテレビ』の名コンビぶりを受け、1995年には年に一度のお正月特番『さんま・玉緒のお年玉!あんたの夢をかなえたろかスペシャル』（TBS系）もスタートしました。中村さんは2023年まで出演を続け、2024年以降も番組は継続中ですが、出演がない年でも、タイトルには中村さんの名前を残したまま、番組を続けています」（同前）

女優としてもバラエティタレントとしても、唯一無二の存在として、多くの人の記憶に残っていくことだろう。