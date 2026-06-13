フォーシームの平均球速は渡米後最速に…戻りつつある直球【MLB】Wソックス 8ー2 ドジャース（日本時間13日・シカゴ）ドジャースの佐々木朗希投手は12日（日本時間13日）、敵地ホワイトソックス戦に先発し、4回1/3を投げて7失点で4敗目を喫した。失点数は日米ワーストとなったが、「そういう日もあると思うので、毎登板毎登板投げていくしかない」と前を向いた。実際、数値的にはポジティブな結果も現れていた。この日は初回に