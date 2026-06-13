10代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイトを運営するワカモノリサーチ（東京都杉並区）が、アンケート「最近“この言葉もう古いなぁ”と感じた言葉はなんですか？」の結果をランキングで紹介しています。【1〜10位】意外な《言葉》も「もう古い」にランクイン？TOP10を全部見る！アンケートは4月3〜10日、全国の現役高校生を対象に、インターネットリサーチで実施。235人から有効回答を得ています。アンケー