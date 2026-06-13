カマタマーレ讃岐は11日、2026-27シーズンのユニフォームデザインが決定したことを発表した。1stユニフォームはフィールドプレーヤーがサックスブルー、GKがレッド。香川県の琴平にある日本最古の歌舞伎座「旧金毘羅大芝居(金丸座)」から、歌舞伎役者の隈取をモチーフに、金刀比羅宮の海の神様「大物主神」をイメージしたデザインとなっている。2ndユニフォームについては、フィールドプレーヤー・GKともに百年構想リーグで