歴代アコード！ホンダと広州汽車の中国合弁会社「広汽本田汽車」（広汽ホンダ）は2026年4月24日、北京国際モーターショー（会期；4月24日〜5月3日）で、ミディアムセダン「アコード」の新旧3モデルを展示しました。アコードは1976年に初代がデビュー。世界戦略車として代を重ね、現行型は11代目にあたります。中国では2016年から現地生産しており、累計360万台が現地で販売されました。【画像】 ホンダ「アコード」を画像で見