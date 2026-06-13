ワールドカップ戦士が語る（２）清武弘嗣インタビュー＠後編「2014年・ブラジル」◆清武弘嗣・前編＞＞「３人が偉大すぎて超えられなかった」◆清武弘嗣・中編＞＞「４年間で一番日本らしさを出せなかった試合」大きな期待を胸に臨んだ2014年ブラジル・ワールドカップ。しかし、清武弘嗣（ニュルンベルク／当時・以下同）に与えられた出番はグループリーグ最終戦の数分のみで、背番号8がピッチで輝けるチャンスは訪れなかった。