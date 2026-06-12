岡山県庁 岡山県は12日、美作保健所管内に住む60代の女性が腸管出血性大腸菌に感染したと発表しました。 岡山県によりますと、女性は2026年6月7日から腹痛などの症状があり、その後、医療機関を受診したところ、感染が判明しました。現在、入院中ですが、状態は安定しているということです。 岡山県は4月27日、岡山県下全域に「腸管出血性大腸菌感染症注意報」を発令し、手洗いの徹底などを呼び掛けています。