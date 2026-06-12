【夏帆The Tale of KAHO】 7月3日発売 定価：2,860円 カバー表面 【拡大画像へ】 新潮社は、村上春樹氏の3年ぶりとなる長編小説「夏帆The Tale of KAHO」を7月3日に発売する。定価は2,860円。すでに予約受付が開始されており、発売に先がけ、書影が公開された。 本作は、26歳の絵本作家、夏帆を主人公とした作品。新潮社の月刊誌「新潮」で2024年6月号から2026年3