大谷の13号はドジャースファンのもとへ【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間12日・ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、敵地パイレーツ戦に「1番・指名打者」で出場し、第2打席で右中間へ13号ソロを放った。打球はドジャースファンの少年がキャッチ。「ハッピーです。興奮しています」と笑顔を見せた。0-0で迎えた3回、大谷は体勢を崩されながらも打球はスタンドへ一直線。ボールを手にした