■最主要・活況注目8銘柄 ［3038 神戸物産］ 2026年10月期 2QPoint：業務スーパーのPB商品比率と為替（円高・円安）の影響度 ［6966 三井ハイテック］ 2027年1月期 1QPoint：EV向けモーターコアの出荷動向と半導体リードフレームの底打ち ［2695 くら寿司］ 2026年10月期 2QPoint：米国・台湾など海外店舗の既存店売上高と原材料価格の動向 ［3399 丸千代山岡家］ 2027年1月期 1QPoint：