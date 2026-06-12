車両全体の50％以上、約2700点のパーツを新規開発または再設計6月11日、メルセデス・ベンツ日本（以下、MBJ）は、フラッグシップモデル『Sクラス』の新型を発表した。【画像】新型『メルセデス・ベンツSクラス』日本初公開！50％以上が新規開発または再設計の大幅改良全141枚今回発表された日本仕様は『S450d 4マティック』（以下、S450d）と『S580 4マティック・ロング』（以下、S580）の2グレードで、まずはS450dの予約注文の