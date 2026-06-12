新型『メルセデス・ベンツSクラス』日本初公開！ 50％以上が新規開発または再設計の大幅改良 フラットプレーンV8登場
車両全体の50％以上、約2700点のパーツを新規開発または再設計
6月11日、メルセデス・ベンツ日本（以下、MBJ）は、フラッグシップモデル『Sクラス』の新型を発表した。
【画像】新型『メルセデス・ベンツSクラス』日本初公開！50％以上が新規開発または再設計の大幅改良 全141枚
今回発表された日本仕様は『S450d 4マティック』（以下、S450d）と『S580 4マティック・ロング』（以下、S580）の2グレードで、まずはS450dの予約注文の受付を開始。S580は国土交通省の自動車型式申請中で、正式発表は9月以降となる。いずれもデリバリーは同じく9月以降の予定だ。
6月11日、メルセデス・ベンツ日本はフラッグシップモデル『Sクラス』の新型を発表。 平井大介
MBJは『新型』とアナウンスしているが、いわゆるフルモデルチェンジではなく、従来型Sクラスの車両全体の50％以上、約2700点のパーツを新規開発または再設計したもので、ビッグマイナーチェンジにあたる。
今年2026年は、1886年に自動車の特許取得から140周年であり、メルセデス・ベンツ革新の集大成として、過去最大規模となる大幅な改良を受けて『新型』Sクラスが登場した形だ。
大きく変わったフロントまわり
エクステリアでは、フロントまわりが大きく変わった。
従来型より約20％拡大されたラジエターグリル、3本から4本に増えたクローム仕上げのルーバー、クローム仕上げのスターパターン、スターデザインをあしらったデジタルライト、そしてSクラス初のイルミネーテッドラジエターグリルなどの採用で、より威厳をましている。
デザインが大きく変わったフロントまわり。写真は『S450d 4マティック』。 平井大介
リアまわりでは、クロームフレームで縁取られた片側3つのスターデザインが印象的な新型リアコンビネーションランプ、クローム仕上げとなったトランクリッドの2分割トリムストリップなどで、メルセデス・ベンツとSクラスのアイデンティティを強調している。
インテリアはエクステリア以上に刷新
インテリアはエクステリア以上に刷新された。
12.3インチのメーターディスプレイこそ基本的には変わっていないが、インパネ中央の14.4インチメディアディスプレイと、助手席前の12.3インチディスプレイを組み合わせた『MBUXスーパースクリーン』が標準装備される。
インパネ中央と助手席前にあるディスプレイを組み合わせた『MBUXスーパースクリーン』が標準装備。 平井大介
スリムにデザインされたディスプレイユニットは、トリムの上に浮かんでいるかのような効果を生み出している。
フロントシートにはシートヒーターと連動するヒーテッドシートベルトも初採用。S450dにオプションのリアコンフォートパッケージでは、後席左右に13.3インチのディスプレイによるエンターテインメントシステム、リアベルトバッグなども備わる。
自社開発した『MB.OS』搭載
オペレーションシステムは、メルセデス・ベンツが自社開発した『MB.OS』を搭載。これにより、インフォテイメントから運転支援、さらにはドライビングパフォーマンスまで、車両の様々な機能を統合し、より高速な処理性能と、よりシームレスで統合されたユーザー体験を実現する。
これはクラウドに接続すれば、OTAによる無線でソフトウエアを常に最新のものにアップデートできる。
オペレーションシステムは自社開発の『MB.OS』を搭載。写真は後部座席後方のディスプレイ。 平井大介
インフォテインメントシステムのMBUXも、MB.OSによる第4世代に進化。
グーグルマップによるMBUX ナビゲーションや、生成AIを活用したMBUX バーチャルアシスタント、車両および周辺環境の3Dビューと運転支援機能をシームレスに統合したMBUX サラウンドナビゲーションなど、インフォテインメントの枠を超えた、車両全体のインテリジェンスの向上を実現している。
日本仕様はS450dとS580の2グレードから
現在のところ、日本仕様は前述のとおりS450dとS580の2グレード。
前者は367psと750Nmを発生する3Lの直列6気筒ディーゼルターボを、後者は537psと750Nm（欧州仕様参考値）を発生する4LのV8ツインターボを搭載。いずれも17kWを発生するインテグレーテッド・スターター・ジェネレーター（ISG）も搭載した48Vマイルドハイブリッドで、組み合わされるトランスミッションは9速AT、駆動方式は4WDとなる。
V8ツインターボを搭載する『S580 4マティック・ロング』は9月に正式デビュー。 平井大介
V8ツインターボにはフラットプレーンクランクシャフトとバランサーシャフトを採用し、コンプレッサーホイールやターボチャージャーハウジングの改良で、迅速かつ効率的なレスポンスを実現。
ディーゼルターボは電気加熱式触媒コンバーターを量産車では初採用し、EGRや冷覚システムなどの改良により、耐久性と効率性をさらに高めている。
安全装備では、高度な処理能力を誇る高性能コンピュータに、10台の外部カメラ、5台のレーダーセンサー、12台の超音波センサーを搭載した最先端の運転支援システム『MB.ドライブ』や駐車支援システム『MB.ドライブ パーキングアシスト』も装備する。
車両価格は、S450dが1598万円、S580が2365万円となっているが、S580は前述のように型式申請中のため、予定価格となっている。
9月導入予定のマイバッハS680も展示
なお、MBJはメディア向け発表会と並行して、顧客向けの商談会を数日開催。その会場には、この日『9月から導入予定』とだけアナウンスされた『メルセデス・マイバッハS680』も展示されていた。
こちらも型式申請中のためスペックなどは不明だが、V12のエンブレムが装着されていたことから、従来型と同様の6L V12ツインターボが搭載されているものと思われる。
『9月から導入予定』とアナウンスされた『メルセデス・マイバッハS680』も展示された。 平井大介
メルセデス・ベンツ S450d 4マティックのスペック
全長×全幅×全高：5195×1920×1505mm
ホイールベース：3105mm
車両重量：2200kg
エンジン：直列6気筒DOHCディーゼルターボ＋ISG
総排気量：2988cc
最高出力：270kW（367ps）/4000rpm
最大トルク：750Nm（76.5kg-m）/1500-2500rpm
ISG最高出力：17kW/1500-2500rpm
ISG最大トルク：205Nm/0−750rpm
トランスミッション：9速AT
駆動方式：フロント縦置き4WD
燃料/タンク容量：軽油/76L
WLTCモード燃費：未発表
タイヤサイズ：F255/45R20、R285/35R20
価格：1598万円
メルセデス・ベンツ S450d 4マティック 平井大介
メルセデス・ベンツ S580 4マティック・ロング（欧州仕様/参考値）のスペック
全長×全幅×全高：5304×1921×1503mm
ホイールベース：3215mm
車両重量：2270kg
エンジン：V型8気筒DOHCツインターボ＋ISG
総排気量：3982cc
最高出力：395kW（537ps）/5500-6100rpm
最大トルク：750Nm（76.5kg-m）/2500-4500rpm
ISG最高出力：17kW/1500-2500rpm
ISG最大トルク：205Nm/0-750rpm
トランスミッション：9速AT
駆動方式：フロント縦置き4WD
燃料/タンク容量：プレミアム/76L
WLTCモード燃費：未発表
タイヤサイズ：F255/35R21、R285/30R21
価格：2365万円
メルセデス・ベンツ S580 4マティック・ロング 平井大介