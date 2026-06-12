車両全体の50％以上、約2700点のパーツを新規開発または再設計

6月11日、メルセデス・ベンツ日本（以下、MBJ）は、フラッグシップモデル『Sクラス』の新型を発表した。

【画像】新型『メルセデス・ベンツSクラス』日本初公開！50％以上が新規開発または再設計の大幅改良 全141枚

今回発表された日本仕様は『S450d 4マティック』（以下、S450d）と『S580 4マティック・ロング』（以下、S580）の2グレードで、まずはS450dの予約注文の受付を開始。S580は国土交通省の自動車型式申請中で、正式発表は9月以降となる。いずれもデリバリーは同じく9月以降の予定だ。



6月11日、メルセデス・ベンツ日本はフラッグシップモデル『Sクラス』の新型を発表。 平井大介

MBJは『新型』とアナウンスしているが、いわゆるフルモデルチェンジではなく、従来型Sクラスの車両全体の50％以上、約2700点のパーツを新規開発または再設計したもので、ビッグマイナーチェンジにあたる。

今年2026年は、1886年に自動車の特許取得から140周年であり、メルセデス・ベンツ革新の集大成として、過去最大規模となる大幅な改良を受けて『新型』Sクラスが登場した形だ。

大きく変わったフロントまわり

エクステリアでは、フロントまわりが大きく変わった。

従来型より約20％拡大されたラジエターグリル、3本から4本に増えたクローム仕上げのルーバー、クローム仕上げのスターパターン、スターデザインをあしらったデジタルライト、そしてSクラス初のイルミネーテッドラジエターグリルなどの採用で、より威厳をましている。



デザインが大きく変わったフロントまわり。写真は『S450d 4マティック』。 平井大介

リアまわりでは、クロームフレームで縁取られた片側3つのスターデザインが印象的な新型リアコンビネーションランプ、クローム仕上げとなったトランクリッドの2分割トリムストリップなどで、メルセデス・ベンツとSクラスのアイデンティティを強調している。

インテリアはエクステリア以上に刷新

インテリアはエクステリア以上に刷新された。

12.3インチのメーターディスプレイこそ基本的には変わっていないが、インパネ中央の14.4インチメディアディスプレイと、助手席前の12.3インチディスプレイを組み合わせた『MBUXスーパースクリーン』が標準装備される。



インパネ中央と助手席前にあるディスプレイを組み合わせた『MBUXスーパースクリーン』が標準装備。 平井大介

スリムにデザインされたディスプレイユニットは、トリムの上に浮かんでいるかのような効果を生み出している。

フロントシートにはシートヒーターと連動するヒーテッドシートベルトも初採用。S450dにオプションのリアコンフォートパッケージでは、後席左右に13.3インチのディスプレイによるエンターテインメントシステム、リアベルトバッグなども備わる。

自社開発した『MB.OS』搭載

オペレーションシステムは、メルセデス・ベンツが自社開発した『MB.OS』を搭載。これにより、インフォテイメントから運転支援、さらにはドライビングパフォーマンスまで、車両の様々な機能を統合し、より高速な処理性能と、よりシームレスで統合されたユーザー体験を実現する。

これはクラウドに接続すれば、OTAによる無線でソフトウエアを常に最新のものにアップデートできる。



オペレーションシステムは自社開発の『MB.OS』を搭載。写真は後部座席後方のディスプレイ。 平井大介

インフォテインメントシステムのMBUXも、MB.OSによる第4世代に進化。

グーグルマップによるMBUX ナビゲーションや、生成AIを活用したMBUX バーチャルアシスタント、車両および周辺環境の3Dビューと運転支援機能をシームレスに統合したMBUX サラウンドナビゲーションなど、インフォテインメントの枠を超えた、車両全体のインテリジェンスの向上を実現している。

日本仕様はS450dとS580の2グレードから

現在のところ、日本仕様は前述のとおりS450dとS580の2グレード。

前者は367psと750Nmを発生する3Lの直列6気筒ディーゼルターボを、後者は537psと750Nm（欧州仕様参考値）を発生する4LのV8ツインターボを搭載。いずれも17kWを発生するインテグレーテッド・スターター・ジェネレーター（ISG）も搭載した48Vマイルドハイブリッドで、組み合わされるトランスミッションは9速AT、駆動方式は4WDとなる。



V8ツインターボを搭載する『S580 4マティック・ロング』は9月に正式デビュー。 平井大介

V8ツインターボにはフラットプレーンクランクシャフトとバランサーシャフトを採用し、コンプレッサーホイールやターボチャージャーハウジングの改良で、迅速かつ効率的なレスポンスを実現。

ディーゼルターボは電気加熱式触媒コンバーターを量産車では初採用し、EGRや冷覚システムなどの改良により、耐久性と効率性をさらに高めている。

安全装備では、高度な処理能力を誇る高性能コンピュータに、10台の外部カメラ、5台のレーダーセンサー、12台の超音波センサーを搭載した最先端の運転支援システム『MB.ドライブ』や駐車支援システム『MB.ドライブ パーキングアシスト』も装備する。

車両価格は、S450dが1598万円、S580が2365万円となっているが、S580は前述のように型式申請中のため、予定価格となっている。

9月導入予定のマイバッハS680も展示

なお、MBJはメディア向け発表会と並行して、顧客向けの商談会を数日開催。その会場には、この日『9月から導入予定』とだけアナウンスされた『メルセデス・マイバッハS680』も展示されていた。

こちらも型式申請中のためスペックなどは不明だが、V12のエンブレムが装着されていたことから、従来型と同様の6L V12ツインターボが搭載されているものと思われる。



『9月から導入予定』とアナウンスされた『メルセデス・マイバッハS680』も展示された。 平井大介

メルセデス・ベンツ S450d 4マティックのスペック

全長×全幅×全高：5195×1920×1505mm

ホイールベース：3105mm

車両重量：2200kg

エンジン：直列6気筒DOHCディーゼルターボ＋ISG

総排気量：2988cc

最高出力：270kW（367ps）/4000rpm

最大トルク：750Nm（76.5kg-m）/1500-2500rpm

ISG最高出力：17kW/1500-2500rpm

ISG最大トルク：205Nm/0−750rpm

トランスミッション：9速AT

駆動方式：フロント縦置き4WD

燃料/タンク容量：軽油/76L

WLTCモード燃費：未発表

タイヤサイズ：F255/45R20、R285/35R20

価格：1598万円



メルセデス・ベンツ S450d 4マティック 平井大介

メルセデス・ベンツ S580 4マティック・ロング（欧州仕様/参考値）のスペック

全長×全幅×全高：5304×1921×1503mm

ホイールベース：3215mm

車両重量：2270kg

エンジン：V型8気筒DOHCツインターボ＋ISG

総排気量：3982cc

最高出力：395kW（537ps）/5500-6100rpm

最大トルク：750Nm（76.5kg-m）/2500-4500rpm

ISG最高出力：17kW/1500-2500rpm

ISG最大トルク：205Nm/0-750rpm

トランスミッション：9速AT

駆動方式：フロント縦置き4WD

燃料/タンク容量：プレミアム/76L

WLTCモード燃費：未発表

タイヤサイズ：F255/35R21、R285/30R21

価格：2365万円



メルセデス・ベンツ S580 4マティック・ロング 平井大介