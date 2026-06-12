カネボウ化粧品のプレミアムブランド「ミラノコレクション」から、「ミラノコレクション フェースアップパウダー２０２７」（1万450円※編集部調べ）と「ミラノコレクション ドレスアップクリーム２０２７」（8800円※編集部調べ）が登場します。予約は5月19日から受付開始し、11月28日に数量限定で発売されます。ミラノコレクションといえば、毎年デザインとテーマを変えながら発売される、年に一度の特別なフェースパウダー。イ