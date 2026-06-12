山下美月さんが舞台『成瀬は天下を取りにいく』で主人公を務める6月10日にベルーナドームで行われた西武-広島戦。試合前のセレモニアルピッチに、元乃木坂46で女優の山下美月さんが登場した。スカートひらりの豪華投球に場内喝采。「お顔が強すぎる」「ビジュ限界突破」とファンを虜にした。人気小説『成瀬は天下を取りにいく』の舞台で主人公・成瀬あかり役を務める山下さんは、本作にちなみ背番号1のユニホームにスカート姿