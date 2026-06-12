[6.11 W杯A組第1節 メキシコ 2-0 南アフリカ]北中米ワールドカップ開幕戦のメキシコ代表対南アフリカ代表は後半に3枚のレッドカードが出るまさかの一戦となった。わずか1試合で前回大会「全64試合」でのレッドカード合計4枚まであと1枚に迫った。なお前々回のロシア大会も4枚のみで、2014年ブラジル大会は10枚。『オプタ』によれば最多は06年ドイツ大会で28枚となっている。ブラジルのウィルトン・サンパイオ主審が笛を吹いた