〈「同意なんかしていない」モデル事件の被害女性が検察の二次加害を訴え国賠提訴〉から続く 数年前から面識のあった知人男性からの執拗な誘い、取り巻きによる無言の圧力、友人への気遣い……。【つづきを読む】「指を入れられただけ」性暴力被害者の心の傷をえぐる、検察官の言葉逃げ場を奪われた先で受けた密室での暴力。そして、警察からの無神経な言葉。被害の一連を描いた『同意なんかしていない―性被害者たちに何