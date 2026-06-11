お惣菜の定番「アジフライ」。いまや専門店も人気ですが、ついに大手コンビニのレジ横でも、販売が始まるなど脚光を浴びています。【写真で見る】あのコンビニで販売されている「アジフライ」日本の「アジフライ」が世界へ！MLB球場でも大人気出水麻衣キャスター：日本では大人気の「アジフライ」ですが、実は今、海外でも熱い視線が注がれているんです。進出したのはアメリカサンディエゴにある「ペトコ・パーク」です。ダルビ