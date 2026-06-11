日本航空（JAL）は、2026年度の国際線運航計画を変更する。東京/成田〜サンディエゴ線を10月25日から2027年3月27日まで週4往復から週7往復に増やし、東京/成田〜ベンガルール線も同期間に週3往復から週7往復へ増便する。増便により、いずれの路線では9月以降毎日運航となる。さらに、大阪/関西〜ロサンゼルス線は9月1日から10月24日まで週5往復から週7往復とし、7月以降毎日運航とする。東京/羽田〜ヘルシンキ線は同期間に週5往復