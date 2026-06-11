10日、内閣広報官の公式Xが更新され、高市総理が8日、記者からの質問の途中に「だるっ」と呟いたとSNSで拡散されていることについて、否定した。【映像】高市総理小さく何かをつぶやく瞬間（実際の様子）発端となったのは、8日夕方に行われた高市総理の”総裁選での中傷動画疑惑”の釈明会見だ。会見では記者との質疑応答の最中、高市総理が小さく何かをつぶやく場面があった。その様子が報じられると、SNS上では総理が「だ