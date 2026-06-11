岐阜県高山市の標高約2000メートルの山の中で、遺体が見つかりました。 【写真を見る】【速報】人の頭蓋骨･左腕･下半身の一部など遺体が見つかる 標高約2000ｍの山中 山岳遭難の23歳男性か きょう午前10時半ごろ、高山市奥飛騨温泉郷の涸沢岳で、人の頭蓋骨の一部と左腕など上半身の一部、そして下半身の一部の遺体が見つかりました。 近くにはリュックサックやジャケット 遺体は腐敗が進んでいますが、近くでリュックサ