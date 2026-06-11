フォトジェニックなクルマ編集部のレポート車として導入された、『プジョー408GTハイブリッド』。5週間に渡って短期集中でレポートしてきたが、今回で最終回となる。その理由は文末で明かしたい。【画像】フォトジェニックなクルマ！レポート車となった『プジョー408GTハイブリッド』全47枚前回、すっかり愛着が湧いたと書いたが、やはり一番気に入ったのはデザインだ。駐車してある状態を遠目から眺めていると、まるでライオン