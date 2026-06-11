小関裕太『何が正解かわからない時もある。独りを恐れず自分を信じる姿に憧れます』俳優舘ひろしさんたち ひろし／1950年、愛知県生まれ。75年、バイクチーム「クールス」のリーダーとして歌手デビューし、翌76年に映画「暴力教室」で俳優デビュー。ドラマ「西部警察」や「あぶない刑事」シリーズで人気を集め、そのダンディなたたずまいで一躍スターに。以降も映画「免許がない！」「終わった人」「ヤクザと家族 The Family」「